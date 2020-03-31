В России блогеры начали устраивать пранкы онлайн-уроков: они заходят в видеоконференции, где учителя дистанционно проводят занятия.

Например, 34-летнему блогеру Артуру Амаев, известному как Russia Paver, ссылки на уроки передают сами ученики. Он хамит учителю, комментирует внешность людей, вступает в словесные перепалки с учениками, включает музыку, чем развлекает школьников и свою аудиторию на Youtube, пишет 360tv.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Были случаи, когда Амаев представлялся чиновником из Министерства образования. Обычно педагоги не сразу понимают, что происходит. Учителя исключают блогера-хулигана с конференции, или, если не знают, что так можно сделать, просто завершают урок.

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В одном из своих роликов Амаев рассказал, что занимается своими пранкамы только в приложении Zoom. Но сейчас появляется все больше групп, в которых школьники сами публикуют ссылки на свои онлайн-уроки, приглашая желающих присоединиться и сорвать урок. Следует отметить, что Амаев после скандала в СМИ удалил свой Youtube-канал.

Хулиганы даже начали подключатся к вебинарам для педагогов, которые проходят не только в Zoom, но и на других платформах. Учительница математики Людмила рассказала, что с помощью подобного пранка была сорвана лекция от Московского городского педагогического университета. Сразу после запуска трансляции, когда сам вебинар еще не начался, на фоне заставки стали появляться непристойные слова и изображения.

"Ведущий два слова сказал, снова появляется картинка, на ней пишутся уже просто матерные слова. Это не печатный текст, а как будто от руки шестиклассник пишет", – добавила Людмила.

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