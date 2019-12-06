Спокойно работала с детьми: на Закарпатье у воспитательницы обнаружили опасную болезнь

Воспитательница Липчанского детсада, что на Закарпатье, внезапно узнала, что у нее туберкулез.

До выявления болезни женщина часто испытывала физическую слабость и сильно похудела, говорится в сюжете местного телеканала "Первый Кабельный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Закарпатка пошла в местную амбулаторию, где в результате обследований и анализов узнала о тяжелом заболевании. Известно, что на фоне ослабления организма от диабета, женщина недавно подхватила коварную бактерию. Также сообщили, что бактерия неактивна. То есть женщина не может быть заразной для окружающих.

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Однако садик сразу закрыли на карантин на два дня, чтобы сделать дезинфекцию помещений. Сейчас ситуация в дошкольном учреждении под контролем. Он работает в обычном режиме.

"После инцидента сразу же собрали родительское собрание, где присутствовали представители санэпидемстанции. Работники детсада сделали рентген, а детям провели реакцию манту. Обследование у всех удовлетворительные", – сообщила Евгения Гандера, заведующий Липчанской амбулатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове в учительницы первоклассников нашли открытую форму туберкулеза.

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