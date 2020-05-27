Созвездия. Звездная карта

Созвездие – это группа видимых звезд, которые образуют узор при взгляде с Земли. Структура, которую они образуют, может принимать форму животного, мифологического существа, мужчины, женщины или неодушевленного предмета, такого как микроскоп, компас или корона.

В 1922 году небо разделили на 88 различных созвездий. Сюда входили 48 древних созвездий, перечисленные греческим астрономом Птолемеем, а также 40 новых. Более об открытии звездных участков читайте в учебнике по астрономии за 11 класс М.П. Пришляка.

Звездная карта

88 различных созвездий разделяют все ночное небо, которое видно со всей Земли. Карты представляют положения звезд, как мы видим их с Земли. Звезды в каждом созвездии могут вообще не быть близкими. Некоторые из них яркие, поскольку они близки к Земле, а другие яркие, потому что они очень большие.

Фотографическая звездная карта На Урок

Не все созвездия видны с любой точки Земли. Звездные карты, как правило, делятся на карты для северного полушария и карты для южного полушария. Сезон года также может повлиять на то, какие созвездия видны там, где вы находитесь на Земле.

Карта звездного неба uabooks.top

Известные созвездия

Орион – одно из наиболее заметных созвездий. Из-за расположения его можно увидеть с любой точки мира. Орион назван в честь охотника из греческой мифологии. Самыми яркими его звездами является Бетельгейзе и Ригель.

Большая Медведица – ее видно в северном полушарии. Большая Медведица часто используется как способ найти направление на север. Состоит из 7 ярких звезд и 30 тусклых.

Малая Медведица – расположена вблизи Большой Медведицы. Содержит 40 звезд. Самой яркой звездой созвездия является Полярная.

Созвездие Дракона можно увидеть в северном полушарии. Он был одним из 48 древних созвездий.

Созвездие Пегаса названо в честь одноименного летающего коня из греческой мифологии. Его можно увидеть на северном небе. Оно является одним из крупнейших по площади созвездий.

Созвездие Зодиака – это созвездие, расположенные в пределах полосы, которая на небе составляет около 20 градусов. Эта полоса считается особой, так как по ней движутся Солнце, Луна и планеты.

Есть 13 зодиакальных созвездий. Двенадцать из них используются как знаки для календаря зодиака и астрологии: Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Змееносец.

Оольза созвездий

Созвездия могут помочь людям распознать звезды на небе. В древние времена созвездия использовали, чтобы помочь следить за календарем. Это было очень важно, чтобы люди знали, когда сажать и собирать урожай.

Еще одним важным применением созвездий была навигация. Найдя Малую Медведицу, достаточно легко заметить Полярную звезду (Polaris). Используя высоту Полярной звезды на небе, мореплаватели могли понять широту, помогая судам путешествовать океанами.

Интересные факты о созвездиях:

Самое большое по площади созвездие – Гидра, что составляет 3,16% неба.

Самое маленькое – это Южный Крест, который занимает всего 0,17 процентов неба.

Небольшие узоры звезд внутри созвездия называются астеризмом. К ним относятся Большая и Малая Медведица.

Если вас заинтересовала тема о созвездиях, тогда вам понадобится и информация о звездах. Ищите интересные факты в учебнике по астрономии за 11 класс М.П. Пришляка.