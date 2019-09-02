"Совок!" Украинцы оценили главный школьный атрибут Дня знаний

Мнения украинцев касательно целесообразности проведения торжественных школьных линеек в честь Дня знаний разделились.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 9,3 тысяч человек.

"Как вы относитесь к линейкам в честь начала школьного года?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

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Больше всего респондентов (37%) назвали подобные мероприятия традицией. "Не вижу ничего плохого в том, чтобы так отметить День знаний", – ответили пользователи сети.

Немного меньше участников опроса (33%) выступили против линеек: "Совок! Давно пора перестать хвастать букетами".

Еще 30% читателей остались нейтральными к вопросу. "Сейчас каждая школа решает сама", – ответили они.

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Напомним, журналисты нашего издания выяснили, что ждет школьников в новом учебном году.

Как писал OBOZREVATEL, для учеников Украины с 1 сентября станет доступным семейное образование. Чтобы перевести ребенка на домашнее обучение, необходимо написать заявление и принести в школу по месту регистрации.

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