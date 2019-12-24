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Соучредитель "БАТЬКИ SOS" назвала вероятного заказчика поджога ее авто

1.1т
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Соучредитель общественной организации "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова убеждена, что ее авто, которое сгорело недавно в Киеве, подожгли из-за активной борьбы женщины с поборами и коррупцией в образовании. Вероятным заказчиком мог быть автор учебника для 10-11 классов "Основы семьи" Адриан Буковинский.

Как говорится в сюжете программы "Сніданок з 1 + 1", на камерах наблюдения четко видно, как неизвестный подбежал к автомобилю и через 30 секунд он вспыхнул (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Парфеновой, круг подозреваемых большой. За последние 5 лет женщина часто получала угрозы, но к действиям перешли впервые.

Основателей "ОТЦЫ SOS" подожгли автомобиль

Основателей "ОТЦЫ SOS" подожгли автомобиль

"Недавно мне написали комментарий в соцсети, что я должна уйти с образования. Тогда у меня все будет хорошо. Нам страшно, но мы от этого стали еще злее", – добавила активистка, подчеркивая, что не собирается покидать свою деятельность.

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Однако в Facebook Парфенова написала, что вероятным подозреваемым, который мог отомстить женщине, выступает и автор учебника для 10-11 классов "Основы семьи" Адриан Буковинский. ОО "БАТЬКИ SOS" активно борются, чтобы убрать курс из школ Украины, потому что он дискриминирует все религии, кроме христианства.

основы семьи

основы семьи

theБабель

"Понимаете, мы от выступаем против курса "Основы семьи", а тем временем в Верховной Раде нашлось 75 нардепов, которые поддерживают откровенный христианский компонент в учебниках и торговлю в школах этими учебниками по 250 грн. А между тем у меня сожгли машину, а между тем Буковинский, оказывается, приходил в школу микрорайона, где я живу", – отметила Парфенова.

Соучредитель "БАТЬКИ SOS" назвала вероятного заказчика поджога ее авто

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Подольском районе Киева 6 декабря неизвестный поджег автомобиль на территории элитного ЖК "Парковый город" на улице Вышгородской.

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Автор
Оксана Воля
Место
Украина Киев
Теги
авто криминал поборы в школе образование коррупция
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