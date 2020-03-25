Социальная изоляция и плохое питание: названы последствия закрытия школ на карантин

ЮНЕСКО сообщила, что закрытие школ на карантин больше всего повлияло на обучение детей, их питание, здоровье и социализацию.

О последствиях написали на Facebook-странице образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. В ЮНЕСКО также допустили увеличение случаев, когда дети покидают обучение. Ведь после длительного карантина не все учащиеся возвращаются в школу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Для детей важна также социальная активность. Однако во время карантина многие теряют взаимодействие с другими людьми, что важно для их обучения и развития.

Социальная изоляция и хуже питания: назван последствия закрытия школ на карантин Depo.Харкив - Депо

Так, в организации определили следующие последствия закрытия школ:

Когда школы закрылись, учеников лишили надлежащих возможностей для роста и развития. Дети из малообеспеченных семей имеют гораздо меньше возможностей для обучения за пределами школы.

Многие ученики пользовались возможностью получать в школах здоровое бесплатное питание или имели скидки. Когда школы закрылись, дети из малообеспеченных семей такое питание перестали получать.

Родители неподготовленные к дистанционному и домашнего обучению, потому что многим взрослым сложно помочь ребенку выполнить задание.

Отсутствие доступа к компьютерному оборудованию и подключению к сети Интернет препятствует дистанционному обучению, особенно для учащихся из малообеспеченных семей.

Если родители работают и не имеют с кем оставить ребенка – он остается дома один. А это может угрожать его здоровью.

Высокие экономические затраты. Некоторые родители, которые работают, решали остаться дома, чтобы заботиться о своих детях. Из-за этого они теряют зарплату.

Среди медицинских работников много женщин. Из-за долга ухаживать за детьми они часто не могут посещать работу. А это значит, что во время кризисной ситуации многие медицинские работники не находятся в учреждениях, где они сейчас больше всего нужны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН впервые заговорили об обучении школьников летом.

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