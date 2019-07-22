"Солнечный" экскурсовод: первый в Украине бакалавр с синдромом Дауна получил работу

Житель Луцка Богдан Кравчук, который стал первым в Украине бакалавром с синдромом Дауна, получил работу экскурсоводом в Волынском институте последипломного педагогического образования.

Парень закончил Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский и получил диплом историка. Он очень надеялся, что ему помогут с поиском вакансий, и уже с 7-го августа будет работать на полставки. Богдан Кравчук рассказал, что имеет идеи для экскурсий, пишут Волынские новости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Маме Богдана Евгении Кинах предложили поделиться своим опытом воспитания с другими родителями "солнечных" детей и помочь педагогам адаптировать учебный процесс для них.

Ректор Восточноевропейского университета Петр Олешко рассказал, что историю Богдана он узнал от его преподавателей, после чего решил предложить ему работу.

Парень признается, что волнуется, получив такую ответственную должность. Однако ко всему относится с оптимизмом. Утверждает, что все будет хорошо.

"Нужно любить ребенка таким, какой он есть, воспитывать, работать. Я сделала все, что могла, чтобы Богдан поступил, учился и занимался своим любимым предметом. Обществу надо немножко обернуться лицом к этим детям, а не отстраняться. Если изолировать их от социума, то они будут деградировать", – отметила Евгения Кинах.

Рабочее место Богдана Волынские новости

Волынский институт последипломного педагогического образования Волынские новости

Богдан Кравчук получил работу Волынские новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут следить за трудоустройством студентов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!