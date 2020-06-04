Солнечные пятна, ветры и вспышки: характеристика

Солнце настолько яркое, что мы даже не можем на него смотреть. Не следует смотреть прямо на эту яркую звезду. Это может повредить глаза.

Однако ученые могут увидеть поверхность Солнца и изучить ее специальными телескопами. Оказывается, оно имеет некоторые интересные особенности: пятна, ветры и вспышки. Вас также интересует, почему Солнце – звезда? Ищите ответ в учебнике по природоведению за 5 класс Т.В. Коршевнюк.

Солнечные пятна

Солнечные пятна – это темные участки, которые появляются на поверхности Солнца. Они вызваны сильной магнитной активностью внутри Солнца. Солнечные пятна не являются постоянными. Они могут медленно передвигаться по поверхности Солнца, меняя свои размеры.

Количество солнечных пятен не является постоянной. Оно меняется с 11-летним солнечным циклом. Каждые одиннадцать лет будет период усиленной активности солнечных пятен. Пятно может существовать несколько часов или несколько месяцев. По размерам оно может быть как и тысячи километров, так и сотни тысяч километров.

Солнечный ветер

Солнце настолько мощное и энергичное, что оно создает ветер, который движется по всей Солнечной системе. Его называют солнечным ветром. Это непрерывный поток заряженных частиц, что вытекают из солнечной короны во все стороны со скоростью 300-1200 км/с.

Сила солнечного ветра меняется в зависимости от активности на поверхности Солнца. Земля в основном защищена от солнечного ветра сильным магнитным полем. Однако, например, солнечные вспышки могут вызвать выделения из Солнца высокоэнергетических частиц, которые могут быть опасными для космонавтов. Также это может нанести вред спутникам, которые вращаются вокруг Земли.

Солнечные вспышки

Иногда участки Солнца вдруг оказываются гораздо ярче. Эти яркие пятна называют солнечными вспышками. Они являются районами, где на поверхность Солнца выделяется большое количество энергии. Вспышки охватывают все слои солнечной атмосферы.

Солнечные вспышки излучают всплески электромагнитного излучения, включая высокоэнергетические рентгеновские и гамма-лучи. Энергия, выделяющаяся одной солнечной вспышкой, может быть мощнее, чем миллион ядерных бомб, что угасают одновременно.

Частицы высокой энергии, выделяемых от солнечной вспышки, могут достичь Земли всего за несколько минут. Они могут повреждать электронные компоненты в спутниках, а также – влиять на некоторые радиосигналы.

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Интересные факты о солнечных пятнах, ветрах и вспышках:

Солнечные пятна на самом деле довольно яркие, но они кажутся темными, поскольку остальные части Солнца ярче.

Солнечные вспышки часто сопровождаются большим выбросом плазмы с поверхности Солнца, чтоя называется корональным выбросом массы (CME).

"Полярное сияние" или "северное сияние" вызваны солнечным ветром, что попадает в атмосферу Земли.

Солнечные пятна часто появляются парами.

Солнце теряет около 5 миллиардов тонн массы в час от солнечного ветра.

Солнечные пятна наблюдали еще в 364 году до н.э. астрономы в Древнем Китае.

Если в вашем учебнике не было интересной информации о Солнечной системе, то вы можете поискать другой в разделе "Учебники по астрономии за 11 класс".