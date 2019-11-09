Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Идея внуков Кагановича!" Томенко предупредил о закрытии тысяч школ в Украине

686 Читать материал на украинском

Увеличение расходов на образование, заложенное в бюджете на 2020 год, подразумевает сокращение количества школ в Украине.

"Министерство образования и правительство не говорят главного – откуда они будут брать эти деньги? Они будут брать эти деньги за счет сокращения системы образования", – предупредил в эфире ObozTV лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко. По его подсчетам, "оптимизация" может коснуться 5-10 тысяч школ.

Новости
Гриневич вернулась в образование: стало известно, где работает экс-министр

Томенко назвал такой подход "идеей внуков Кагановича об уничтожении украинского села".

"В программе деятельности правительства предусмотрено, что правительство будет все делать для того, чтобы в классе было минимум 15 детей. От 15 до 30-ти", – отметил он.

По его словам, сейчас минимальная наполняемость класса составляет 5 учеников.

"Предыдущая власть за пять лет сократила 2100 школ – что очень много. Но мои подсчеты показывают, что если будет переход на 15 детей в классе, то будет сокращено от 5 до 10 тысяч школ", – подчеркнул политик.

Новости
"Обречены!" Сельским школам в Украине предрекли неутешительное будущее

Томенко обратил внимание, что в сельских районах (и даже в некоторых райцентрах) в первый класс обычно идет меньше 15 детей: "И я не понимаю логики: почему 14 детей – плохо, а 15 – лучше?"

Он предложил властям более конструктивный подход: хотя бы поинтересоваться мнением родителей и местной громады.

"Если они считают, что там нормальные учителя и нормальная система, но при этом 7 или 8 детей в классе, то я не вижу необходимости закрывать школу", – объяснил бывший нардеп.

По подсчетам Томенко, "оптимизация" может коснуться от 5 до 10 тысяч школ

По подсчетам Томенко, "оптимизация" может коснуться от 5 до 10 тысяч школ

mon.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр образования Анна Новосад предложила закрыть малокомплектные школы и за счет этого поднять зарплаты учителям. Когда премьер-министр Алексей Гончарук представлял в Верховной Раде доработанный проект бюджета на следующий год, он также заявил о намерении "оптимизировать" сеть школ в Украине.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Образование в Украине Школа Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Николай Томенко Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школьная реформа Министерство образования Украины бюджет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Давно пора школы закрыть,лишняя трата."Дайте денех" можно и дома выучить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0