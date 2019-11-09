"Идея внуков Кагановича!" Томенко предупредил о закрытии тысяч школ в Украине

Увеличение расходов на образование, заложенное в бюджете на 2020 год, подразумевает сокращение количества школ в Украине.

"Министерство образования и правительство не говорят главного – откуда они будут брать эти деньги? Они будут брать эти деньги за счет сокращения системы образования", – предупредил в эфире ObozTV лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко. По его подсчетам, "оптимизация" может коснуться 5-10 тысяч школ.

Томенко назвал такой подход "идеей внуков Кагановича об уничтожении украинского села".

"В программе деятельности правительства предусмотрено, что правительство будет все делать для того, чтобы в классе было минимум 15 детей. От 15 до 30-ти", – отметил он.

По его словам, сейчас минимальная наполняемость класса составляет 5 учеников.

"Предыдущая власть за пять лет сократила 2100 школ – что очень много. Но мои подсчеты показывают, что если будет переход на 15 детей в классе, то будет сокращено от 5 до 10 тысяч школ", – подчеркнул политик.

Томенко обратил внимание, что в сельских районах (и даже в некоторых райцентрах) в первый класс обычно идет меньше 15 детей: "И я не понимаю логики: почему 14 детей – плохо, а 15 – лучше?"

Он предложил властям более конструктивный подход: хотя бы поинтересоваться мнением родителей и местной громады.

"Если они считают, что там нормальные учителя и нормальная система, но при этом 7 или 8 детей в классе, то я не вижу необходимости закрывать школу", – объяснил бывший нардеп.

По подсчетам Томенко, "оптимизация" может коснуться от 5 до 10 тысяч школ mon.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр образования Анна Новосад предложила закрыть малокомплектные школы и за счет этого поднять зарплаты учителям. Когда премьер-министр Алексей Гончарук представлял в Верховной Раде доработанный проект бюджета на следующий год, он также заявил о намерении "оптимизировать" сеть школ в Украине.

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