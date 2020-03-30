Заместитель в.и.о. министра образования Егор Стадный заявил, что в Минобразования требуют сохранить финансирование Новой украинской школы, Национального фонда исследований и расходы на единовременное пособие молодым учителям.

Напомним, правительство предложило сократить расходы на образование на почти 7 млрд гривен. Однако как рассказал Стадный в интервью LB.ua, Минфин просто ставит ультиматум и урезает средства по своему усмотрению.

"НУШ – сердце реформы, и если мы сейчас останавливаем это, то, по сути, говорим об убийстве реформы. Понятно, что через год отсутствия финансирования никто не будет возвращаться к реформе и наверстывать, школьники рискуют уйти в "старую" школу", – пояснил заместитель в.и.о. министра образования.

Сокращение финансирования образования: МОН назвало направления, которые нужно сохранить

По его словам, конкретно МОН просит сохранить 3 млрд гривен. Важно не скоращать финансирование Национального фонда исследований, благодаря которому ученые разрабатывают и ищут вакцину от коронавируса.

"И, в-третьих, нужно сохранить средства для единовременной выплаты молодым учителям. Если мы этого не сделаем, то нас ждет нехватка кадров. После окончания карантина будем иметь очередную волну оттока "мозгов" за границу", – добавил Стадный.

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