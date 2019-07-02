Собакотерапия: как четвероногие помогают студентам

В Штатах получает распространение "собакотерапия" в вузах. Ученые утверждают, что общение с четвероногими помогает студентам снять стресс, сообщает служба ВВС.

Доктор Патрисия Пендри из Университет Штата Вашингтон (WSU) утверждает, что занятия с собаками-терапевтами уменьшают влияние стресса на человека. В ее исследовании приняли участие около 300 студентов. Каждую неделю они общались с собаками, которых приводили в университет. Оказалось, что студенты стали чувствовать себя более расслабленными и сконцентрированными в присутствии животных, а также отмечали, что им легче запоминать информацию.

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Предыдущие исследования показали, что у человека, который гладит собаку, снижается уровень гормонов стресса, добавляет доктор Пендри.

Сейчас уже около 1000 кампусов в США посещают собаки-терапевты. Эта практика распространяется и в других странах. Так, в апреле 2019 года Мидлсекский университет (Великобритания) официально взял на работу пятерых лабрадоров-ретриверов в службу психологической помощи студентам.

Психолог Нэнси Джи из Университета Нью-Йорке отмечает, что ученые еще не полностью понимают механизм сокращения тревоги у человека от общения с четвероногими. Впрочем, утверждает, что люди могут улучшать свое настроение даже просто наблюдая за животными.

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