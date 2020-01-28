Собака прокусила лицо 10-летней школьнице: ужасное фото

В поселке Боровский Тюменской области (Россия) собака прокусила лицо 10-летней школьнице, после чего девочку госпитализировали.

Об этом рассказали в соцсети "ВКонтакте". На фото видно, что у девочки есть рана над губой, а также гематома под левым глазом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что девочка каталась на качелях с мальчиком. К ним подбежал собака и начал рычать. Мальчик залез на забор, а школьница побоялась, и собака укусила ее.

В администрации Тюменского района URA.RU сообщили, что начнут принимать меры, когда узнают, бродячая ли собака. Также сейчас разыскивают родителей девочки, чтобы выяснить подробности происшествия.

Собака покусала российскую школьницу "Наш Столичный. Тюменский район" в "ВКонтакте"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама пообещала школьнику с Кропивницкого собаку за миллион лайков в Instagram.

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