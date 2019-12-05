Смертельный пожар в колледже Одессы: в МОН сообщили, где будут учиться студенты

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в здании которого произошел масштабный пожар, продолжат обучение в других помещениях.

Как сообщила министр образования Анна Новосад, МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже продолжился, несмотря на страшную трагедию, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео как люди падали с окон во время пожара в Одессе. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m - Крот из КГБ (@krot_iz_kgb) 4 декабря 2019

"Состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания. МОН работает над тем, чтобы ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, до сих пор пожар не удалось ликвидировать. Только после этого спасатели смогут провести поисковые работы в помещении. Жертв трагедии может стать больше.

Пожар в колледже Одессы думская

"Пожар охватил помещение сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL :

масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса утром 4 декабря. На момент пожара в здании находилось около 400 человек. В результате ЧП погиб один студент, ранены – 29 человек, местонахождение еще 13 – устанавливается.

Пожар распространился на четыре этажа из шести. Огонь был локализован на площади почти 4 тыс. кв. м. По разным данным, от одного до четырех человек выпрыгнули с пятого этажа, спасаясь от пламени. Почти вся крыша здания выгорела или обвалилась.

5 и 6 декабря объявлены днями траура в Одессе.

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