Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Смены и уроки онлайн: в Раде спрогнозировали новый учебный год

  • В 2020-21 учебном году ряд дисциплин может преподаваться дистанционно

  • Полного перехода на дистанционное обучение не будет

  • В школах может быть введено посменное обучение

  • Каждая школа получит право принимать решения о конкретных карантинных мерах

505
Читать материал на украинском

В новом учебном году ряд школьных дисциплин может преподаваться дистанционно, в школах может быть введено посменное обучение.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. "Мы должны понимать, что на 100% коронавирус из Украины, как и со всего земного шара, до сентября полностью не исчезнет. Мы должны быть готовы к этому", – отметила она.

Как сообщила нардеп, в настоящее время министерство образования и науки Украины разрабатывает протоколы действий на случай той или иной эпидемиологической ситуации.

"В любом случае, думаю, ко всем будет применяться температурный скрининг, будет постоянное проветривание, будет введена дистанция между школьниками", – сказала Гришина.

В этом контексте она подчеркнула, что для больших городских школ требование дистанцирования школьников может стать серьезным вызовом. "Возможно, будет введено посменное обучение, возможно, будут определены некоторые предметы, которые будут изучаться дистанционно", – допустила нардеп.

Смены и уроки онлайн: в Раде спрогнозировали новый учебный год

Смены и уроки онлайн: в Раде спрогнозировали новый учебный год

Она добавила, что каждая школа, а также каждый регион получит право принимать конкретные решения в границах своих полномочий.

"Учитывая показатели, которые есть на сегодня, мы уверены, что в сентябре будет минимальный риск, минимальный уровень заболеваемости. Если не будет страшной вспышки, говорить о том, что мы полностью перейдем на дистанционную форму обучения, не стоит", – резюмировала народный депутат.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июня в Украине начался следующий этап ослабления карантина. В вузах и колледжах разрешили проведение экзаменов. Соответствующую инфографику опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Школа Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Юлия Гришина
Место
Украина
Тег
школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Моя Школа