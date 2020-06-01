Смены и уроки онлайн: в Раде спрогнозировали новый учебный год

В школах может быть введено посменное обучение

Полного перехода на дистанционное обучение не будет

В 2020-21 учебном году ряд дисциплин может преподаваться дистанционно

В новом учебном году ряд школьных дисциплин может преподаваться дистанционно, в школах может быть введено посменное обучение.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. "Мы должны понимать, что на 100% коронавирус из Украины, как и со всего земного шара, до сентября полностью не исчезнет. Мы должны быть готовы к этому", – отметила она.

Как сообщила нардеп, в настоящее время министерство образования и науки Украины разрабатывает протоколы действий на случай той или иной эпидемиологической ситуации.

"В любом случае, думаю, ко всем будет применяться температурный скрининг, будет постоянное проветривание, будет введена дистанция между школьниками", – сказала Гришина.

В этом контексте она подчеркнула, что для больших городских школ требование дистанцирования школьников может стать серьезным вызовом. "Возможно, будет введено посменное обучение, возможно, будут определены некоторые предметы, которые будут изучаться дистанционно", – допустила нардеп.

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Она добавила, что каждая школа, а также каждый регион получит право принимать конкретные решения в границах своих полномочий.

"Учитывая показатели, которые есть на сегодня, мы уверены, что в сентябре будет минимальный риск, минимальный уровень заболеваемости. Если не будет страшной вспышки, говорить о том, что мы полностью перейдем на дистанционную форму обучения, не стоит", – резюмировала народный депутат.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июня в Украине начался следующий этап ослабления карантина. В вузах и колледжах разрешили проведение экзаменов. Соответствующую инфографику опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

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