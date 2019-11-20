Смена профессии во время обучения: Зеленский предложил нововведение для студентов

Президент Владимир Зеленский предложил разрешить менять студентам специальности во время учебы в вузе.

Как рассказал глава государства во время выступления на молодежном форуме "Украина растет вместе со мной", из-за этого вопроса он постоянно спорит с министром образования Анной Новосад, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на theБабель.

По его словам, образование "должно быть либеральным, потому что сегодня такой мир". Также он предложил разрешить ученикам выбирать предметы, которые они хотят изучать.

"Ты можешь учиться одной профессии, а потом сделать так, чтобы перейти на другую. Мне кажется это правильно. Потому что вы потратили время и можете уйти из университета, перейти в другой вуз или сменить специальность", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, обучение в школе и вузе должно "быть более быстрым". Молодежь поддержала предложение президента.

Зеленский предложил менять профессию во время учебы в вузе корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский станцевал перед школьниками.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!