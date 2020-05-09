Слух и ухо

Слух – это одно из пяти чувств, которое дает возможность воспринимать звук. Уши у человека принимают звуковые волны и превращают их в то, что наш мозг может понять.

Строение уха

Наружное ухо

Ушная раковина. Помогает собирать звук и вибрации и направляет их к слуховому проходу.

Слуховой проход. Это трубка, которая помогает звукам двигаться дальше внутри нашего уха и добраться к следующему этапу слуха. Защищает от пересыхания, попадания пыли и микробов.

Барабанная перепонка. Похожа на тонкий лист, который вибрирует, когда звук попадает на него. В перепонке колебания воздуха превращаются в механические.

Среднее ухо

Среднее ухо заполнено преимущественно воздухом и имеет три косточки. Их называют молоточком, наковальней и стремечком. Это самые маленькие косточки в теле человека. Они усиливают звук или делают его громче. Среднее ухо помогает передавать звуки из воздуха в жидкость к внутреннему уху.

Внутреннее ухо

Внутреннее ухо наполнено жидкостью и имеет орган слуха – улитку. Улитка помогает принимать вибрации и переводить их в электрические сигналы, чтобы нерв направлял к мозгу. Этот орган использует маленькие волоски, которые вибрируют звуковыми волнами в жидкости. После этого человек что-то "слышит".

Во внутреннем ухе также Кортиев орган, который превращает механическую волну в электрический импульс.

Строение человеческого уха википедия

Почему два уха?

Два уха помогают определить направление звука. Это дает возможность головном мозгу получить более полную информацию об окружающей среде. Наличие ушей на каждой стороне головы помогает нам лучше слышать.

А почему у человека два глаза? Если вас это также заинтересовало, учебник по биологии за 8 класс В.И. Соболя поможет найти ответ.

Звуки разной частоты

Мы можем услышать звук в определенном диапазоне частот. За восприятие волн определенной частоты отвечает Кортиев орган. Волны высокой частоты воспринимаются в нижней части улитки, а низкой частоты – верхушкой улитки.

Например, дельфины не слышат звуков настолько низко, как человек, но слышат высокие звуки более 100 000 Гц. Собаки и кошки могут слышать намного выше звуки, чем человек.

Головокружение у человека: причины возникновения

Мозг принимает от организма ряд сигналов, чтобы поддерживать его сбалансированным. Один из них – из жидкости во внутреннем ухе. Мозг может многое рассказать о том, как жидкость в вашем ухе движется или наклоняется. Мозг также использует глаза и чувство осязания, чтобы рассказать о своем балансе и положение.

Когда человек крутится очень быстро, а затем останавливается, жидкость в ухе все еще крутится, но глаза и тело перестали двигаться. Тогда мозг немного путается. Именно поэтому человек испытывает головокружение.

В вашем учебнике не было подобных интересных фактов об организме человека? Тогда ищите другой в разделе Учебники по биологии за 8 класс.

Слух и ухо Украинская правда. Жизнь

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