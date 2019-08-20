"Слуга народа" планирует изменить образование на оккупированных территориях: в чем суть

Политическая партия "Слуга народа" планирует разработать законопроект об образовании на оккупированных территориях.

Об этом сообщил будущий народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак. По его словам, профильный комитет должен предложить этот законопроект как можно быстрее на рассмотрение Верховной Рады, пишет Укрінформ.

"Есть потребности реинтеграции – это первое. Во-вторых, если кто-нибудь захватит территорию, а вы оттуда будете "вынимать" молодежь, то может так случиться, что она никому не будет нужна. Территории сами по себе ничего не стоят, поэтому нужно давать возможность детям учиться здесь, я считаю. Я думал над тем, чтобы предложить им отдельные программы обучения в украинских университетах, механизмы получения ими школьных аттестатов. Мы сейчас дискутируем о том, как это сделать", – отметил Бабак.

В то же время он подчеркнул, что вопрос разработки такого законопроекта необходимо обсудить также с комитетом, который будет заниматься вопросами реинтеграции оккупированных территорий.

"Вопрос в том, к какой концепции мы дойдем, и каким образом она будет имплементирована. Когда мы четко с этим определимся и будем видеть откуда на это брать ресурсы, и какие ресурсы сейчас у государства – имею в виду не только финансовые, но и инфраструктурные, – думаю, что сам законопроект, его текст мы достаточно быстро подготовим", – объяснил будущий народный депутат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" выступают за изменения в высшем образовании.

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