Случайно изучил 15 языков! Десятилетний школьник из Камбоджи поразил мир

Десятилетний камбоджийский мальчик Тхуч Салик изучил 15 языков, чтобы зарабатывать достаточно и иметь возможность посещать школу.

Во время работы продавцом сувениров иностранным туристам возле храма Ангор школьник сумел освоить азы английского, русского, испанского, немецкого, французского, японского, корейского, китайского (кантонский и мандаринский диалекты), тайского, филиппинского и других языков, пишет channelnewsasia.

Однажды он встретился с малазийской туристкой Винус, которая заговорила с ним на разных языках. Женщина была поражена, ведь мальчик запросто переключался с одного языка на другой и отвечал на ее вопросы.

Камбоджийский бизнесмен Кхит Чхерн оплатил парню его мечту – обучение в языковой школе Китая, куда парень приехал весной 2019 года. Он увидел видео в сети, которое разлетелось по интернету, где школьник говорит на разных языках. Еще одна китайская компания готова проспонсировать не только его среднее, но и высшее образование.

Теперь парень мечтает стать экскурсоводом, чтобы исследовать руины и путешествовать в новые страны.

Изучил 15 языков! Десятилетний школьник из Камбоджи поразил мир Photo: Jack Board

Как сообщал OBOZREVATEL, американским школьникам разрешили прогуливать уроки.

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