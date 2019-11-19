"Слишком много!" Новосад анонсировала громкие изменения для учителей

Министр образования Анна Новосад сообщила, что учителям, которые работали в сельских школах, придется переквалифицироватся.

Об этом руководитель МОН рассказала в эфире канала "1+1". По ее словам, сейчас в Украине больше учителей, чем нужно на такое количество учеников, которое есть на сегодня, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и их будут подвозить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироватся", – сказала министр.

Новосад анонсировала изменения для учителей slovoidilo.ua

Отмечается, что сельские школы будут закрываться, а учеников будут переводить в опорные учебные заведения. В связи с этим учителям придется переквалифицироватся.

О переквалификации учителей смотрите с 16:40

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила закрыть школы и поднять зарплаты учителям.

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