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"Слишком много!" Новосад анонсировала громкие изменения для учителей

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Министр образования Анна Новосад сообщила, что учителям, которые работали в сельских школах, придется переквалифицироватся.

Об этом руководитель МОН рассказала в эфире канала "1+1". По ее словам, сейчас в Украине больше учителей, чем нужно на такое количество учеников, которое есть на сегодня, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и их будут подвозить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироватся", – сказала министр.

Новосад анонсировала изменения для учителей

Новосад анонсировала изменения для учителей

slovoidilo.ua

Отмечается, что сельские школы будут закрываться, а учеников будут переводить в опорные учебные заведения. В связи с этим учителям придется переквалифицироватся.

О переквалификации учителей смотрите с 16:40

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила закрыть школы и поднять зарплаты учителям.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа Министерство образования Украины
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