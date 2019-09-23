"Слишком короткая юбка": британскую школьницу заставили переодеться шесть раз

Школьницу Либби Тейлор-Форд из Уэльса (Великобритания) шесть раз подряд отправляли домой переодеваться из-за слишком откровенного наряда.

По заявлениям учителей, девушка носила юбку, которая была на семь сантиметров выше колена, пишет ТСН со ссылкой на Mirror.

Один из преподавателей заявил, что не хочет "подниматься по лестнице и видеть, что она ела на завтрак".

Мать школьницы рассердилась через следующие требования со стороны школы, ведь из-за худобы все юбки соответствующей длины на дочери плохо держатся.

Женщина приобрела три различных юбки, но руководство школы их все забраковало. Тогда мать приобрела дочери новые штаны. Однако оказалось, что и они не подошли, так как не полностью закрывают ее косточки.

После этого мать заявила, что учителям следует обращать внимание на качество преподавания, а не на одежду учеников.

Британская школьница и ее мать mirror.co.uk

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