Скорпионы: строение и интересные факты

Скорпионы – это ряд членистоногих, являющихся паукообразными животными. Они, как и пауки, имеют восемь ног. Существует более 1700 различных видов скорпионов. Они встречаются как в пустынях, пещерах, так и во влажных джунглях тропиков.

Скорпионы любят зарываться в грунт, песок или скалы. Эти членистоногие являются ночными хищниками. Днем они прячутся под камнями, в расщелинах скал, а ночью выходят на охоту.

В основном скорпионы питаются насекомыми, но крупные виды могут есть маленькую ящерицу, птицу или грызуна. Во время охоты они захватывают добычу когтями, а затем парализуют своим жалом. О питании других членистоногих читайте в учебнике по биологии за 7 класс И.Ю. Костикова.

Внешнее строение

Скорпионы имеют пару больших клещей и длинный хвост с ядовитым жалом на конце. В них жесткий внешний экзоскелет, который бывает разных цветов: черным, коричневым, синим, желтым и зеленым.

Скорпионы также бывают разных размеров. Наименьший скорпион вида Microtityus waeringi вырастает примерно до 12 мм. А наиболее крупные скорпионы Heterometrus и императорский Pandinus могут вырастать до 180 мм.

Строение скорпиона

1 – Цефалоторакс

2 – Живот

3 – Хвост

4 – Когти

5 – Ноги

6 – Рот

7 – Клещи

8 – Подвижной коготь или Манус

9 – Фиксированный коготь или Тарс

10 – Стинг или Тельсон

Яд скорпиона

Все скорпионы ядовиты. Некоторые яды опасны для определенной добычи и являются более токсичными только для некоторых животных. Например, насекомые, которые являются основной пищей скорпионов, погибают от укуса любого вида.

Из всех видов скорпионов насчитывается около 25, которые могут быть смертельными для человека. Укус скорпиона для человека вызывает набухание, покраснение и болезненное ощущение.

Скорпион Научно-популярный журнал

Интересные факты о скорпионах:

Большинство скорпионов живут от 4 до 25 лет.

Когда пищи не хватает, скорпион может замедлить свой метаболизм. Так он может выжить до года времени на одном приеме пищи.

Они не очень хорошо видят, но полагаются в основном на ощупь и запах.

Детей скорпионов переносят на спине матери, пока они не смогут выжить самостоятельно.

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