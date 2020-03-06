Исследовательская компания YouGov провела опрос среди британцев и оказалось, что в каждого десятого родителя среди других детей есть особенно любимый.

Участие в исследовании приняли 6 240 человек. Так, чаще всего любимцами становятся самые младшие в семье. Об этом признались более половины респондентов (53%), пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail.

Четверть опрошенных (25%) говорили, что для них любимцем является старший ребенок, а еще 18% заявили, что испытывают особую любовь к среднему ребенку. В гендерном сравнению 51% британцев ответил, что самыми любимыми для них есть девочки.

Сколько родителей имеют среди своих детей любимцев: проведено исследование bolshoyvopros.ru

"Когда респондентов спросили, были ли фавориты в их собственных родителей, треть сказала "да", уточнив при этом, что это были не они сами, а их братья и сестры. Кроме этого, 35% респондентов признались, что такое распределение имело болезненные последствия, а 56% сказали, что такой связи не наблюдалось", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родителям посоветовали, как делать с ребенком уроки без истерик и слез.

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