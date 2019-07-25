Сколько придется заплатить за обучение в престижных вузах Украины: цены за контракт

В престижных вузах Украины дешевле всего учиться на химиков и биологов – от 20 тысяч гривен, а дороже всего – на микробиологов с английским языком – более 70 тысяч гривен.

Как пишет Укринформ, в 2019 году в вузы Украины вступают более 166 тысяч абитуриентов, которые подали более 900 тысяч электронных заявлений.

Традиционно самыми популярными специальностями среди абитуриентов остаются экономика, право, менеджмент, иностранные языки. Согласно этому спросу ориентируются и вузы в определении цены – она больше всего возрастает именно по этим направлениям.

"Учиться на специальности "Экономика" в "КНУ им. Шевченко" в этом году стоит 33 900 гривен (экономика предприятия), что, как ни странно, больше всего на 470 гривен по сравнению с 2018 годом, в "Могилянке" – 30 000 гривен в год, что больше на 2 000 гривен, в КПИ – 30 600 гривен, что дороже на 2 700 гривен, в "ЛНУ им. Франко" (финансы, банковское дело и страхование) – 17 027 гривен, что больше на 2 912 гривен, а в КНЭУ – 27 200 гривен, что больше на 2 700 гривен", – говорится в сообщении.

По специальности "Право" в "Могилянской академии" можно учиться за 50 000 грн, в КНУ Шевченко – за 53 300 грн, в КПИ – за 32 000 грн, в ЛНУ – за 29 878 грн, в КНЭУ – за 28 600 грн.

Учиться по программе "Математика" в "КНУ им. Шевченко" стоит 33 900 гривен в год, в КПИ – 15 тысяч гривен. По программе "Химия" в "Могилянке" – 20 тысяч гривен, в КНУ – 33 900 гривен. По программе "Биология" в "Могилянке" – 23 500 гривен, в КНУ – 23 900 гривен.

Престижное сейчас стало обучение на узких биологических специальностях – по программам "Биохимия" и "Микробиология" с английским языком преподавания в КНУ стоит рекордные 71 500 гривен в год.

Обучение в вузах dzerkalo.media

Как сообщал OBOZREVATEL, назван топ-100 самых популярных вузов Украины в рамках вступительной кампании-2019.

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