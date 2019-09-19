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Сколько детей не могут посещать детсад из-за дефицита мест: названы шокирующие цифры

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В Украине 34 тысячи детей в городах и селах не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест.

Об этом рассказала министр образования Анна Новосад во время встречи с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой. По ее словам, приоритетом для министерства станет вопрос развития дошкольного образования, включая доступ детей в дошкольные учреждения.

Кулеба отметил, что вложение средств в раннее развитие ребенка – это инвестиции в будущее.

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"Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение его наилучших интересов", – отметил Кулеба.

Также Новосад отметила, что реформирование украинской школы с учетом лучших отечественных и международных практик будет продолжаться.

детсад

детсад

взгляд

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерка образования Украины представила свою команду.

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Тема
Дошкольный период
Персоны
Анна Новосад Николай Кулеба
Место
Украина
Теги
детский сад дети Министерство образования Украины
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