Сколько будет стоить пробное ВНО-2020: названы цены и регионы

Стоимость пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году составит от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Цена проведения одного пробного тестирования отличается в региональных центрах, так как стоимость услуги зависит от расходов, связанных с печатью и комплектованием тестовых материалов, транспортных расходов, оплаты труда работникам, привлеченным к организации и проведению пробного оценивания, говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Так, самое дорогое пробное ВНО в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Львовской, Волынской и Ривненской областях и городе Киеве – 150 гривен.

В Херсонской, Николаевской и в Крыму – 145 гривен, в Донецкой и Луганской областях – 144 гривны. 142 гривны украинцы заплатят в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях. В Харьковской, Полтавской и Сумской областях – 141 гривну.

Меньше всего украинцы заплатят за пробное тестирование в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях – 138 гривен.

Отмечается, что регистрация для участия в пробном ВНО пройдет с 3 по 24 января 2020 года.

Сколько будет стоить пробное ВНО-2020: назван цены и регионы tvoemisto.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что математика станет обязательным предметом на ВНО с 2021 года.

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