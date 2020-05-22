Скелет человека: строение

Все кости в организме человека вместе называются скелетной системой. Она обеспечивает прочность нашему телу.

В организме человека 206 костей. Каждая кость имеет свою функцию. Некоторые защищают более мягкие и хрупкие части тела. Например, череп защищает мозг, а грудная клетка – сердце и легкие. Кости на ногах и руках помогают двигаться, обеспечивая поддержку мышц.

Скелетная система состоит не только из костей. Сюда также входят сухожилия, связки и хрящи. Сухожилия прикрепляют наши кости к мышцам, чтобы мы могли двигаться. Связи прикрепляют кости к других костей. Подробнее о сухожилие и связках читайте в учебнике по биологии за 8 класс Т.И. Базановой.

Из чего состоит кость

Около 70 процентов ваших костей – это не живая ткань, а твердые минералы, такие как кальций. Сверху кости покрыты надкостницей. Это соединительная пластинка, которая участвует в росте и регенерации кости.

В центре костей находится мягкое вещество, которое заполнено желтым костным мозгом. Головки кости образованы губчатым веществом с пластинками, между которыми расположен красный костный мозг.

Стенки кости построены из компактного вещества, структурной единицей которой является остеоны. Между ними находится укрепляющее неорганическое вещество. Остеоны состоят из центрального канала и системы костных пластинок.

Внутри кость имеет тело или диафиз, утолщения на концах – головки или эпифизы. Между телом и головкой идет пластинка роста или метафиз.

Какие кости есть у человека

Кости в голове:

Черепные кости: лобная, теменная (2), височная (2), затылочная, клиновидная, решетчатая.

Лицевые кости: нижнечелюстная, верхнечелюстная (2), небная (2), скуловая (2), носовая (2), слезная (2), лемех, нижняя носовая раковина (2).

Ушные кости: молоточек (2), наковальня (2), стремя (2)

Кости горла: подъязычная.

Кости ниже головы:

Плечевые кости: лопатка (2), ключица (2).

Кости грудной клетки: грудная (1), ребра (2 х 12)

Кости позвоночного столбца (24): шейные позвонки (7), грудные позвонки (12), поясничные позвонки (5).

Кости верхней руки: плечевая кость (2).

Кости предплечья (4): лучевая (2), локтевая (2).

Кости запястья: ладьевидный (2), полулунная (2), триграннная (2), гороховидная (2), большая трапециевидная (2), маленькая трапециевидная (2), головчатая (2), крючковатая (2).

Кости ладони: пястные (5 х 2).

Кости на пальцах: проксимальные фаланги (5 х 2), промежуточные фаланги (4 х 2), дистальные фаланги (5 х 2).

Кости таза: крестцовая, копчик, тазовая (2).

Кости ноги: бедренная (2), надколенник (2), большеберцовая (2), малоберцовая (2).

Кости стопы:

Кости предплюсны: таранная кость (2), пяточная (2), кубовидная (2), ладьевидная (2), клиновидная (3 х 2).

Кости плюсны: проксимальные (5 х 2), промежуточные (4 х 2), дистальные (5 х 2).

Чтобы больше узнать о функции каждой кости, читайте учебник по биологии за 8 класс К.Н. Задорожного.

Строение скелета человека Википедия

Что такое костный мозг

Костный мозг – важнейший орган кроветворной системы, который создает новые клетки крови.

Существует два типа костного мозга: желтый и красный. Желтый – это преимущественно жировые клетки. Красный важен, так как именно здесь наш организм производит эритроциты. Когда мы рождаемся, все наши кости имеют красный костный мозг. Когда мы уже взрослые, примерно половина наших костей имеет красный костный мозг.

Что такое суставы

Наши кости собираются вместе и соединяются в специальных местах – суставах. Колени и локти человека – это суставы.

Многие суставы имеют большой диапазон движения – плечо или бедро. Суставы имеют гладкий, прочный материал, который называют хрящом. Хрящ вместе с жидкостью позволяет костям плавно протираться друг другу и не изнашиваться.

Как заживают сломанные кости

Тело человека может самостоятельно лечить сломанные кости. Конечно, врач поможет в этом, убедившись, что кость заживает прямо и правильно с помощью гипса или слинга.

Сломанная кость заживет поэтапно. Когда она впервые разобьется, вокруг нее будет кровь. Она образует своеобразный струп над разрушенными частями.

Далее, более жесткая ткань начнет расти над сломанной зоной, которая называется коллагеном. Коллаген вместе с хрящами смажет зазор между двумя сторонами разрыва. Этот мост будет продолжать трансформироваться и твердеть, пока кость не заживет.

Часто процесс заживления костей может занять месяцы. Хотя кость заживает, она не может переносить напряжение нормальной кости, поэтому люди используют мили, чтобы снять давление с кости, пока она заживает.

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Интересные факты о кости:

Самые маленькие кости – в ухе.

Хотя кости человека перестают расти около 20 лет, они постоянно восстанавливают новые костные клетки.

Позвоночник состоит из 33 костей.

Красный костный мозг может производить около 5 миллиардов эритроцитов ежедневно.

Очень мало веществ, созданных человеком, могут приблизиться к легкости и прочности костей.

Если вашему организму не хватает кальция, он берет его из костей, делая их слабее.

Итак, вы могли узнать о скелете человека. Если у вас есть рабочая тетрадь по биологии, вы сможете быстро решить все задачи с помощью ГДЗ по биологии за 8 класс К.М. Задорожного.