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Скандальный мэр Харькова попался на "подкупе" студентов

1.5т Читать материал на украинском

Мэр Харькова Геннадий Кернес пытался "подкупить" студентов университета имени В.Каразина блокнотами с предвыборным слоганом.

На обложке блокнота изображен телефон с фотографией главы города будто со страницы в Instagram, пишет Depo.Харків.

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"Соответствующие "Харьковские студенческие блокноты 2019/2020" раздали до начала нового учебного года. Кроме этого, в записной книжке есть предвыборный слоган Кернеса "Любить Харьков, работать для людей", – говорится в сообщении.

В блокноте также имеется несколько изображений мэра, его обращение к студентам, информация об участии Харькова в Ассоциации городов-лауреатов Приза Европы, а также справка о награде Рады Европы.

Агит-блокноты

Агит-блокноты

Depo.Харків

Агит-блокноты

Агит-блокноты

Depo.Харків

Агит-блокноты

Агит-блокноты

Depo.Харків

Агит-блокноты

Агит-блокноты

Depo.Харків

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Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
Тег
скандал в вузе
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