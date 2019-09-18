Скандальный мэр Харькова попался на "подкупе" студентов

Мэр Харькова Геннадий Кернес пытался "подкупить" студентов университета имени В.Каразина блокнотами с предвыборным слоганом.

На обложке блокнота изображен телефон с фотографией главы города будто со страницы в Instagram, пишет Depo.Харків.

"Соответствующие "Харьковские студенческие блокноты 2019/2020" раздали до начала нового учебного года. Кроме этого, в записной книжке есть предвыборный слоган Кернеса "Любить Харьков, работать для людей", – говорится в сообщении.

В блокноте также имеется несколько изображений мэра, его обращение к студентам, информация об участии Харькова в Ассоциации городов-лауреатов Приза Европы, а также справка о награде Рады Европы.

Агит-блокноты Depo.Харків

Агит-блокноты Depo.Харків

Агит-блокноты Depo.Харків

Агит-блокноты Depo.Харків

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