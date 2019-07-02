Звезды БДСМ-вечеринки в школе России сняли новый клип

Выпускники школы №74 во Владивостоке (Российская Федерация), которые недавно устроили БДСМ-флешмоб, записали новое видео. Бывшие ученики в клипе решили показать, какие они есть на самом деле.

Ролик начинается с подборки выпусков новостей федеральных телеканалов, в которых рассказывается о скандальной БДСМ-вечеринке, передает Lenta.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Затем события переносят на год вперед – выпускники решили вернуться в школу, однако их не пустили, так как они уже закончили обучение. Видеоролик заканчивается фрагментом записи с официального сайта управления МДВ России по Приморскому краю. В нем говорится, что все участники БДСМ-флешмоба и их родителей установили", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускники, с отсылкой на прежнее скандальное видео, появились и на локации с гаражами с цветным дымом.

Одна из сотрудниц школы объяснила, поскольку участники видео уже не являются их учениками, то руководство заведения ничего не может сделать по этому поводу.

Скандальные выпускники из Владивостока записали новое видео Скриншот видео

Скандальные выпускники из Владивостока записали новое видео Скриншот видео

Скандальные выпускники из Владивостока записали новое видео Скриншот видео

Скандальные выпускники из Владивостока записали новое видео Комсомольская правда

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