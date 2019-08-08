Скандал с фальшивыми дипломами на Луганщине получил финал: что известно

Проблема выпускников "Лисичанского медицинского колледжа" (Луганская область), которым ранее выдали фальшивые дипломы, решена. Им выдадут настоящие дипломы.

Об этом сообщил на Facebook-странице представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. По его словам, права выпускников защищены, и они благодарны за оперативность и неравнодушие к проблеме.

"Помните ситуацию с выдачей недействительных дипломов выпускникам "Лисичанского медицинского колледжа"? Проблема решена. Дипломы выдаются, виновные привлечены к уголовной ответственности, дело на контроле в прокуратуре Луганской области", – написал Лисянский.

Напомним, выпускникам выдали дипломы без регистрационной серии и номера. В документах были ошибки в фамилиях, поэтому они не могли поступить в вузы, а работодатели отказывали в приеме на работу.

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