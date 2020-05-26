Система органов тела человека: интересные факты

Орган – это группа тканей в живом организме, которая имеет специфическую форму и функцию. Это часть тела, которая имеет определенное строение и занимает определенное положение.

Все сложные живые организмы имеют некоторые виды органов. Даже у растений есть три основные системы органов: корни, стебли и листья. Узнать больше об основных структурах растений вы сможете больше в учебнике по биологии за 6 класс И.Ю. Костикова.

Системы органов

Органы сгруппированы в системы. У большинства животных есть десять основных систем органов. У человека существуют следующие системы:

Нервная. Отвечает за перенос сообщений от мозга к различным частям тела. Включая мозг, спинной мозг и нервы.

Дыхательная. Отвечает за дыхание. Благодаря дыхательной системе передается кислород в кровь и выводится углекислый газ. Включая легкие, гортань и дыхательные пути.

Сердечно-сосудистая или кровеносная. Переносит кровь по всему телу, чтобы помочь доставить питательные вещества в другие органы. Включая сердце, кровь и сосуды.

Пищеварительная. Перерабатывает пищу в вещества, которые различные части тела могут использовать для получения энергии и питательных веществ. К пищеварительной системе относятся желудок, желчный пузырь, кишечник, печень и поджелудочная железа.

Эндокринная. Использует гормоны для регулирования многих функций во всем теле, таких как рост, настроение, обмен веществ и размножение. К основным органам эндокринной системы относятся гипофиз, щитовидная и надпочечники.

Выделительная. Помогает организму избавиться от пищи и токсинов, которые ему не нужны. К ней относятся почки и мочевой пузырь.

Система покровов тела. Защищает организм от внешних вредных воздействий. Обеспечивает контакты с окружающей средой. Она включает кожу, слизистые оболочки, волосы и ногти.

Половая. Включает все органы, необходимые для размножения. В отличие от остальных систем, половая отличается у мужчин и женщин.

Опорно-двигательная. Обеспечивает поддержку и защиту для остальных органов. Состоит из костей, связок, сухожилий, мышц и хрящей.

Сенсорная. Обеспечивает восприятие, анализ и переработку информации об изменениях окружающей среды. Сюда входит зрение, осязание, обоняние, вкус, слух.

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Основные органы в организме человека

В организме человека имеется большое количество органов, которые каким-то образом работают вместе, чтобы сохранить нас в живых.

Далее приводим перечень и краткое описание нескольких органов.

Мозг. Здесь мы думаем, чувствуем эмоции, принимаем решение и контролируем другую часть тела. Мозг защищен толстым черепом и жидкостью.

Легкие. Это основные органы, которые вводят в наш кровоток нужен кислород.

Печень. Помогает расщеплять пищу при переваривании, лишает наш организм токсинов.

Желудок. Задерживает пищу, когда мы впервые едим ее и выделяет ферменты, которые помогают расщеплять ее, прежде чем она попадает в тонкий кишечник.

Почки. Помогают удерживать наше тело в чистоте от токсинов и других отходов. Без них кровь быстро бы отравилась.

Сердце. Считается многими центром жизни. Помогает сохранить сердце и остальные органы и тело здоровыми.

Кожа. Кожа охватывает все наше тело. Она также предоставляет обратную связь мозга через осязание.

Интересные факты об органах:

Некоторые органы называются полыми, поскольку у них пустая трубка или мешочек. Примерами являются желудок, кишечник и сердце.

Глаз – это орган, который обычно считается частью нервной системы.

Тонкая кишка на самом деле гораздо длиннее, чем толстая кишка.

Некоторые ученые говорят, что печень выполняет 500 различных функций.

Если в вашем учебнике не сообщили о какой-то системе органов, вы можете найти другой в разделе Учебники по биологии за 8 класс.