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Сингапур отказался от стандартного тестирования для школьников: что известно

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В Сингапуре школьникам больше не нужно будет сдавать экзамены. В течение многих лет сингапурские ученики начальных и средних школ оценивались согласно их стандартизированных тестовых баллов.

Как пишет My Modern Met, министр образования Он Е Кунг рассматривает тесты как неотъемлемую угрозу для образования. Ведь ребенок должен понять, что обучение – это не соревнование, а самодисциплина, которой нужно овладеть на всю жизнь.

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Отныне для младших школьников учителя будут использовать дескрипторы для оценки участия каждого ребенка в обсуждении, домашних заданиях и других менее конкурентоспособных средств. Старшие ученики все равно будут получать оценки. Однако эти отметки будут округлены до целых чисел. В обоих случаях тесты будут полностью отменены.

"Однако классный журнал все еще должен содержать определенную форму мерки и информации, позволяющей оценивать школьников относительную эффективность и оценивать их сильные и слабые стороны", – отметил Он Е Кунг.

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Тема
Школа
Место
Сингапур
Теги
школа дети образование
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