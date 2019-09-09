"Шведский стол" в школах Киева: в сети показали яркие фото

Проект "Мультипрофильное питание" продолжает расширять свои границы и еще в некоторых школах Киева появился "шведский стол". Теперь дети едят все, что сами выбирают, а в столовых питается на 65-70% учащихся больше, чем в 2018 году.

Так, в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS" показали обновленное меню школы №306 Деснянского района Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Детям нравится сам процесс выбора. Теперь буфет отделен от горячей линии раздачи, что сокращает время и упрощает процесс, и мы укладываемся в цену завтрака (16,75 грн)", – отметила Юлия Резник.

По ее словам, минусов мультипрофильного питания пока нет. Однако в школьной столовой недостаточно работников. Поэтому родители просят усилить коллектив молодыми кадрами.

Питание в школе №306 Facebook Юлия Резник

Питание в школе №306 Facebook Юлия Резник

Питание в школе №306 Facebook Юлия Резник

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано советы, как мотивировать школьника правильно питаться.

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