"Шведский стол" в школах Киева: появились нюансы о питании детей

"Шведский стол" в школах Киева не предусматривает дополнительного бюджетирования. Младшие школьники во всех районах столицы получают бесплатное питание по одной из новых систем.

Об этом сообщила начальник управления дошкольного общего среднего и внешкольного образования департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Бохно, пишет УНН.

Отмечается, что в школах действуют следующие системы: "ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных", "ученик выбирает одно меню из 2-3 предложенных", "шведский стол" или "полуфабрикатная линейка".

"Во всех школах Дарницкого, Подольского и Днепровского районов, 5 школах Оболонского и 4 школах Святошинского районов в I семестре этого учебного года ввели формат питания "ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных". В 4 учебных заведениях Деснянского района такую систему ввели еще весной", – сообщила Бохно.

По ее словам, во всех школах Соломенского и 2 школах Голосеевского районов ввели формат "ученик выбирает 1 меню из 2-3 предложенных". В Печерском районе уже 41% школ перешли на форму питания "шведский стол". В 12 школах Шевченковского района младшие школьники питаются за системой "полуфабрикатная линейка".

шведский стол наш Киев

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