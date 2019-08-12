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Схватила голыми руками: смелая учительница спасла детей от змеи. Фото

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В провинции Западный Сулавеси в Индонезии учительница голыми руками схватила и вынесла из школы питона на глазах у испуганных учеников.

Инцидент произошел в государственной средней школе. Учительница Путу Аю рассказала, что двухметровый питон заполз в заведения во время урока, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AsiaOne.

Женщина голыми руками схватила змею, чтобы успокоить детей.

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"Я впервые держала в руках змею. Все потому, что дети паниковали и отвлекались от занятий", – пояснила она.

По ее словам, сначала женщине пришлось самостоятельно справляться. Уже позже с помощью других учителей и школьников питону перевязали морду. Отмечается, что пресмыкающиеся нередко проникают в здание школы.

Змею передали местным жителям, чтобы те отнесли питона в безопасное место.

Индонезийский учительница спасла детей

Индонезийский учительница спасла детей

Asia One

Как сообщал OBOZREVATEL, учительница рассказала, как спасла мальчика-гения.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Индонезия
Тег
школа
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