17 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2279 относительно обеспечения защиты педагогов.
Об этом свидетельствуют данные парламентского интернет-портала. Соответствующие изменения инициаторы законопроекта предлагают внести в ч. 1 ст. 54 и ч. 1 ст. 57 Закона Украины "Об образовании".
"Изменениями предусмотреть дополнительные гарантии уважения к личности, чести и достоинства, справедливого и уважительного отношения к педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам со стороны участников образовательного процесса и других лиц", – говорится в тексте законопроекта.
Также предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новыми статьями:
ст. 173-5, которой предусмотрена административная ответственность за совершение оскорбления, то есть умышленного унижения чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, преследования, психического или физического насилия, а равно угрозы его применения в отношении педагогического, научно-педагогического или научного работника и предусмотреть наказание в виде наложения штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан,
ст. 179-1, которой предусмотрена административная ответственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в учреждениях образования и предусмотреть наказание в виде наложения штрафа в размере шестисот тысяч рублей.
Сейчас документ предоставлен комитету по вопросам правоохранительной деятельности для ознакомления.
Штрафы за оскорбление педагога: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект
Волынь-Нова
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