17 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2279 относительно обеспечения защиты педагогов.

Об этом свидетельствуют данные парламентского интернет-портала. Соответствующие изменения инициаторы законопроекта предлагают внести в ч. 1 ст. 54 и ч. 1 ст. 57 Закона Украины "Об образовании".

"Изменениями предусмотреть дополнительные гарантии уважения к личности, чести и достоинства, справедливого и уважительного отношения к педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам со стороны участников образовательного процесса и других лиц", – говорится в тексте законопроекта.

Также предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новыми статьями:

ст. 173-5, которой предусмотрена административная ответственность за совершение оскорбления, то есть умышленного унижения чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, преследования, психического или физического насилия, а равно угрозы его применения в отношении педагогического, научно-педагогического или научного работника и предусмотреть наказание в виде наложения штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан,

ст. 179-1, которой предусмотрена административная ответственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в учреждениях образования и предусмотреть наказание в виде наложения штрафа в размере шестисот тысяч рублей.

Сейчас документ предоставлен комитету по вопросам правоохранительной деятельности для ознакомления.

Штрафы за оскорбление педагога: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Волынь-Нова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие штрафы грозят родителям школьников.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!