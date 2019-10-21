"Шлак!" В Киеве забили тревогу из-за опасных продуктов для школьников

В школе №115 города Киева разгорелся скандал, потому что детям в буфете продают опасные для здоровья продукты.

Об этом в соцсети Facebook сообщила сооснователь ОО "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова. По ее словам, ассортиментный перечень буфетной продукции никем не утвержден (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Какую-то бумажку дали, к утвержденному не имеет никакого значения, торговлю осуществляет ООО – ни одного намека на кассовый аппарат, ну а в продаже... Мама родная, смотрите сами", – отметила Парфенова.

Отмечается, что школу обслуживает скандальная организация "ПОНТЕМ.УА".

Буфетная продукция в школе №115 города Киева Facebook Алена Парфенова

Буфетная продукция в школе №115 города Киева Facebook Алена Парфенова

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент:

"Выгоднее растительный жир с сахаром продать", "Это просто шлак, который не должны продавать детям", "А в бисквитах этих алкоголь чувствуется... И такое продавать детям", – отмечали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

В Киеве забили тревогу через опасные продукты для школьников Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в школьной столовой в Одессе детям на обед подали черви.

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