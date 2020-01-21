Школы в Украине начали закрывать на карантин: какие регионы пострадали

В Тернопольской, Донецкой и Кировоградской областях уже начали закрывать школы на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

Так, с 21 по 26 января в Марто-Ивановской и Александрийской (Димитриевской) школах Кировоградской области приостановили учебный процесс. В общем, почти каждый пятый ученик Александрии не посещает школу из-за гриппа и ОРВИ, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Александрийского городского совета.

Приостановили 20 января учебный процесс и в школах города Селидово Донецкой области. Дату окончания карантина не назовут, пока не стабилизируется показатель заболеваемости, пишет пресс-служба Селидовского городского совета.

Также 22 января по 27 января включительно закроют учебные заведения в Черткове Тернопольской области из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, обучение в школах и классах приостанавливают, если заболело 30% учеников.

Школы в Украине начали закрывать на карантин 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что невакцинированным детям снова можно ходить в школу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram