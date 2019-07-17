Школы в больницах должны быть! В МОН обратились к родителям больных детей

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что законодательством закреплено право детей на образование в больницах. Если больным не дают возможности учиться, тогда нужно обращаться в Минобразования.

Как рассказала в интервью "Накипело" главный педагог страны, приказ четко распределяет, что должны делать больницы и школы. Тогда каждый ребенок, который находится на длительном лечении, сможет получать образование.

По словам Гриневич, есть три вида такого обучения:

первый – к детям приходит учитель и занимается, дает индивидуальные задания в импровизированных классах, оборудованных больницами;

второй – индивидуальные занятия у постели ребенка, потому что ей нельзя вставать;

третий – дистанционное обучение для тех, у кого нарушена иммунная система, и они находятся в специальных боксах. Тогда обучение осуществляется через компьютер. Таким образом ребенок общается с учителем.

"У нас есть как лучшие, так и худшие практики. Разное отношение к этому проекту в областях Украины. Но это обязанность областных государственных администраций обеспечить обучение детям. Если вы чувствуете, что ваши права нарушены, тогда обращайтесь в Министерство образования и науки и мы наладим этот процесс в той или иной больнице", – отметила Гриневич.

Также министр сообщила, что Государственная служба качества образования может проводить проверки, если детям не предоставляют возможности учиться.

Школа в больнице Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич отметила, что в домашнем обучении могут отказать.

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