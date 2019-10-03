Школы Украины обеспечат книгами о безопасности на дороге

Все библиотеки украинских государственных школ получат комплекты детских книг о безопасности на дороге "1000 и 1 поворот".

В трех частях этой книги собрано около полусотни правил о безопасности на дороге, которые стоит знать детям уже с детства. В общем – это более 90 тысяч учебников для занятий по безопасности дорожного движения для школьников начальных классов.

Пока в системе украинского школьного образования не предусмотрены обязательные уроки по БДД и отдельных материалов для детей по теме крайне мало. Проблему поняли в общественной организации "Traffic Challenge", которая с 2015 года работает над уменьшением дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи в Украине.

Поэтому общественная активистка, експертка по БДД Ольга Дробышева разработала интерактивную книгу "1000 и 1 поворот". В них доступно и с помощью веселых стихов детям дошкольного и младшего школьного возраста объясняются правила дорожного движения, правила личной безопасности на дороге и в транспорте.

Книга "1000 и 1 поворот"

"1000 и 1 поворот" помогает нам менять мировоззрение детей, выстраивает в них другую – более современную картину безопасности ценностей, а главное – снижает количество нарушений правил безопасности среди детей на дороге и соответственно помогает нам бороться со смертностью и травматизмом детей на дорогах ", – рассказала Дробышева.

Эффективность книг "1000 и 1 поворот" в работе с детьми уже испытали Школьные офицеры полиции. С 2015 года книга остается пока основным в Украине материалом в работе полицейских с дошкольниками и школьниками младшего возраста.

Книга "1000 и 1 поворот"

"Наша цель – также повлиять на родителей. Одна из моих самых любимых историй – когда ребенок на пешеходном переходе сказал своей маме, которая хотела идти на красный, что полицейские учили не переходить дорогу на красный свет, поэтому ребенок предложил подождать зеленый свет. В работе с детьми нам также помогает эта книга. Дети лучше воспринимают информацию, когда обучение проходит весело, еще и когда в конце им дарят эти яркие и интерактивные книги", – подчеркнул и.о. начальника отдела по связям с общественностью Департамента патрульной полиции Алексей Зиборов.

Книги "1000 и 1 поворот", изданная в издательстве "САММИТ-КНИГА", уже дважды устанавливала рекорд в Украине как книга с самым большим тиражом негосударственного заказа. На сегодняшний день общий тираж всех трех частей составляет более полумиллиона книг.

"Уверен, знать о безопасности на дороге и учиться ответственно относиться к собственной безопасности дети должны еще с детства. Замечательно, что родители и дети могут вместе в формате игры изучать правила, а потом на практике их применять и быть осмотрительными благодаря "1000 и 1 поворот" , – сказал директор издательства "САММИТ-КНИГА" Иван Степурин.

Проект реализуется при поддержке Посольства США в Украине и в сотрудничестве с Патрульной полицией.

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