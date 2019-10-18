Школы Украины массово проводят акции по безопасности дорожного движения

Почти 3 000 участников со всей Украины уже приняли участие во Всеукраинском соревновании школ Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine.

В целом это 275 школ из 22 областей Украины, из которых наиболее активными являются Полтавская, Донецкая и Луганская области. В этих регионах зарегистрировалось наибольшее количество школьных команд.

В рамках первого этапа конкурса команды проводили детские культурные проекты по безопасности дорожного движения, чтобы привлечь внимание населения, СМИ и местных органов власти к вопросу важности безопасности детей на наших дорогах.

По предварительным подсчетам оргкомитета конкурса, в организации мероприятий первого этапа было привлечено около 13 500 детей младшей школы, а зрителями, слушателями и привлеченными участниками этих культурно-образовательных кампаний стали около 70 000 детей и местных жителей.

Украинские школы массово проводят акции по безопасности дорожного движения

Украинские школы массово проводят акции по безопасности дорожного движения

Масштабное соревнования среди школ на тему безопасности на дороге Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine стартовало в сентябре и является уникальным среди конкурсов на тему безопасности дорожного движения. Инициаторы соревнования – Национальная программа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge – организовали конкурс так, чтобы дети и учителя смогли максимально проявить креативность.

"В Traffic Challenge мы считаем, что в школе дети должны учиться действовать, верить в свои силы и выражать позицию. Современные школьники уже не такие, как были раньше, вокруг них гораздо больше информации и опасностей. Надо максимально сфокусировать их внимание на том, что поможет им выжить в современном мире, сформировать у них ответственное отношение к ценности собственной жизни и личной безопасности. Именно в этом возрасте мы можем заложить новое качество культуры будущего украинского общества", – сказала председатель оргкомитета конкурса и ОО Traffic Challenge Ольга Дробышева.

Дети младших классов в течении первого этапа соревнования раскладывали листовки с напоминанием о безопасном поведении на дороге в почтовые ящики, раздавали тематические листовки водителям, устроили шествие в школу "Движение в школу – наше безопасное движение", проводили акции и флешмобы в ТРЦ.

Первый этап соревнования уже позади. Теперь на очереди 2-й этап, в котором участвуют средние и старшие классы. Им организаторы усложнили задачу. Школьникам надо выявить проблему на дороге именно в своем городе, обратиться с проблемой официальным письмом в местные органы власти, провести акцию, которая привлекла бы внимание к проблеме и привлечь местную прессу.

Украинские школы массово проводят акции по безопасности дорожного движения

Украинские школы массово проводят акции по безопасности дорожного движения

"Дети среднего и старшего возраста чаще всего являются уже самостоятельными участниками дорожного движения, могут влиять на безопасность других (как создавать угрозу, так и предупреждать наступление опасности).

Эти дети через 3-7 лет станут финансово-политической основой нашего общества, и многие из них уже станут водителями, молодыми родителями и тому подобное. Поэтому так важно, чтобы они имели верные идеалы, умели отстаивать право на безопасность и верили в успех", – сказала Ольга Дробышева.

Напомним, соревнования Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine проводится при поддержке Уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебы, Центра общественного здоровья Украины, Министерства информационной политики и патрульной полиции Украины.

Хэштег #SpeakUp (дословно с англ. – Высказывайся) – это международный лозунг, символизирующий активные действия и высказывания за безопасность на дороге, провозглашенное на этот год ООН для всех стран, которые поддерживают глобальные ценности.

Соревнование Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine продлится до конца ноября.

Украинские школы массово проводят акции по безопасности дорожного движения

Украинские школы массово проводят акции по безопасности дорожного движения

Как сообщал OBOZREVATEL, школы Украины будут соревноваться за ценные подарки. Также учебные заведения обеспечат книгами о безопасности на дороге.

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