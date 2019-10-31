"Это дискриминация": Бужанский решил сорвать языковую реформу в школах

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

О своей инициативе он рассказал в Telegram-канале. Текст соответствующего проекта также был опубликован на сайте парламента.

По мнению Бужанского, нововведение о том, что именно русскоязычные школы должны внести изменения в первую очередь (с 2020 года), – несправедливое.

Бужанский решил сорвать языковую реформу в школах

"Все остальные перейдут с 2023 года. Это чисто дискриминационная норма, и я снес законопроект, устраняющий ее. С 23, так с 23, так сказать", – пояснил нардеп.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском.

В чем заключается реформа, разъяснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

В России на такое решение отреагировали угрозами обратиться в международные организации из-за "притеснений".

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