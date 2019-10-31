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"Это дискриминация": Бужанский решил сорвать языковую реформу в школах

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Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

О своей инициативе он рассказал в Telegram-канале. Текст соответствующего проекта также был опубликован на сайте парламента.

По мнению Бужанского, нововведение о том, что именно русскоязычные школы должны внести изменения в первую очередь (с 2020 года), – несправедливое.

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Бужанский решил сорвать языковую реформу в школах

Бужанский решил сорвать языковую реформу в школах

"Все остальные перейдут с 2023 года. Это чисто дискриминационная норма, и я снес законопроект, устраняющий ее. С 23, так с 23, так сказать", – пояснил нардеп.

"Это дискриминация": Бужанский решил сорвать языковую реформу в школах

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском.

  • В чем заключается реформа, разъяснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

  • В России на такое решение отреагировали угрозами обратиться в международные организации из-за "притеснений".

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Персона
Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
школа Верховная Рада Украины законопроект Партия Слуга народа
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
ватожанский
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Pooh Vini
Pooh Vini
Бужанский мудак,известное дело. С 20 года русский из школ - накуй! Однозначно.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Pooh Vini, чего на русском пишешь? Наxyй с русской версии на мовную вали!
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