Школы на карантине: в каких областях Украины ввели ограничения. Список

Из-за общенационального карантина в связи с угрозой вспышки коронавируса COVID-19, который по всей территории Украины объявили 12 марта сроком на три недели, во многих областях уже закрыли большинство детских садов, школ и даже вузов.
Впрочем, в некоторых регионах к рекомендациям Кабмина и ВОЗ пока не прислушались. О том, какие меры принимают местные власти для предотвращения эпидемии – читайте в материале.
В Украине из-за карантина в связи с коронавирусом закрыли большинство учебных заведений
Киев и Киевская область
В столице о противоэпидемических мероприятиях заговорили еще до начала общенационального карантина. Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, с 12 марта в городе вводится ряд запретов и ограничений:
приостанавливается работа детских садов, общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений.
закрываются высшие учебные заведения;
запрещается проведение развлекательных и спортивных мероприятий с большим скоплением людей (более 60 человек);
на время карантина прекращается работа театров, кинотеатров, музеев;
запрещается работа развлекательных зон в торговых центрах;
к работе не будут допускаться граждане с признаками инфекционного заболевания.
при этом учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения. Также из-за карантина в Киеве перенесли проведение пробного ВНО.
во всех административных и общественных учреждениях, в том числе торговых центрах, должны быть усилены меры по дезинфекции и установлено санитарный контроль.
По словам Кличко, карантин в столице не повлияет на работу общественного и междугороднего транспорта. Введение ограничений и закрытия метро будет возможным только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Предварительно, карантин в Киеве завершится в конце марта.
Черновицкая область
Как известно, недавно именно у жителя Черновцов был первым в Украине диагностирован коронавирус. Поэтому карантин в городе и области ввели еще 6 марта. Тогда же прекратился и учебный процесс в школах.
Кроме этого, власти запретили проведение массовых мероприятий – концертов, спортивных соревнований, конференций. Чтобы не допустить распространения вируса, местный общественный транспорт, здания железнодорожных и автобусных вокзалов обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.
Житомирская область
Как сообщает РБК-Украина, из 12 марта по 3 апреля на Житомирщине, согласно решению Кабмина, местные власти тоже объявили о введении профилактических мероприятий. В связи с этим в области закрывают детские сады, школы, внешкольные секции и профессионально-технические учебные заведения.
Также отменяются массовые мероприятия (более 60 человек), а график работы развлекательных центров сокращается до 22:00. В общественном транспорте тоже будет проводиться регулярная дезинфекция.
РБК-Украина
Харьковская область
Городские власти Харькова, несмотря на рекомендацию Кабмина о введении карантина для недопущения распространения коронавируса, заявила, что прекращать обучение в школах и детсадах пока не будет. Ограничения вводят только на массовые мероприятия и развлекательные центры. Также не будут работать кинотеатры, театры и цирк.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что карантин в учебных заведениях не вводится, потому что в последние дни наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ среди детей.
Хотя в Харьковском национальном университете им. Каразина объявили, что с 12 марта студенты переходят на дистанционное обучение.
Для превентивных мер на местных рынках, в торговых центрах, метро и других местах массового скопления людей проводится дезинфекция.
Одесская область
Зато в Одессе карантин с 12 марта объявили не только из-за угрозы коронавируса, но и в связи с ростом случаев заболеваемости гриппом. Поэтому все школы приостанавливают учебный процесс и переходят на дистанционный режим. Родителям советуют не приводить малышей в детсады, при этом там будут работать только дежурные группы.
Для профилактики распространения заболевания в области рекомендовано отменить массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Донецкая область
В Донецкой облгосадминистрации тоже заявили о готовности к противодействию возможной эпидемии коронавируса. В регионе уже определили несколько карантинных медицинских учреждений, которые могут принимать больных (в том числе в Мариуполе, Мирнограде и Константиновке).
Отмечается, что вопрос о профилактических и карантинных мероприятиях на территории области находится на личном контроле главы ОГА Павла Кириленко.
Отметим, что с 7 марта особый режим действует и на КПВВ Донбасса. Там граждане проходят обязательное температурное сканирование. А в случае выявления симптомов заболевания у зарегистрированных на подконтрольной правительству Украины территории их будут доставлять в определенные медучреждения. Зато с ОРДЛО граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию через КПВВ не будут пропускать.
newsone.ua
Запорожская область
В Запорожье закрывают общеобразовательные учреждения с 12 марта. Дошкольные же будут работать, однако родителям рекомендуют по возможности оставлять детей дома.
Также в области отменяются массовые мероприятия. Кроме этого, рекомендуется ограничить график работы торговых и развлекательных центров.
Сумская область
А вот на Сумщине введение карантинных мероприятий должны только обсудить – 12 марта во время заседания специальной комиссии. Хотя в областном центре был введен запрет на массовые мероприятия.
Винницкая область
В Винницкой области учебный процесс в школах останавливается с 12 марта по 3 апреля, ограничивается работа внешкольных секций, а в детсадах вводится особый режим работы.
Также отменяются массовые мероприятия, рекомендуется приостановить работу развлекательных центров, детских аттракционов, компьютерных клубов, дискотек. В общественных местах и транспорте проводится регулярная санобработка.
Во Львове в связи с угрозой коронавируса учебные заведения не будут работать
Твой Романов
Львовская область
Во Львове в связи с угрозой коронавируса школы, детские сады, внешкольные учебные заведения тоже закрываются с 12 марта по 3 апреля.
Кроме этого, вводится ограничение на проведение массовых мероприятий и рекомендуется перенести фестивали, форумы, концерты и т. д.
Городской председатель Львова Андрей Садовой заявил, что в рамках безопасности также ограничиваются перелеты из львовского аэропорта в некоторые страны. В частности, отменены рейсы SkyUp в Тель-Авив, Рим и Бергамо. А компания "МАУ" временно отменила перелеты из Львова в Барселону и Мадрид.
Закарпатская область
В Ужгороде и по всей территории области с 12 марта вводится карантин в школах, детсадах, профессионально-технических учебных заведениях, спортивных и других внешкольных секциях. Вузам также рекомендуется приостановить работу.
Запрещаются и мероприятия с массовым скоплением людей, ограничивается посещение больных в медицинских учреждениях.
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