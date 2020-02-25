Школьница бросилась под поезд из-за парня: выяснились неожиданные детали трагедии на Житомирщине

В Попельнянском районе Житомирской области десятиклассница бросилась под пассажирский поезд, потому что рассталась с парнем и не видела смысла жизни без него.

Как говорится в сюжете программы "Надзвичайні новини" на ICTV, от полученных травм девушка скончалась на месте. Тело нашли на железной дороге в пяти километрах от дома школьницы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Юлия из села Сокольча воспитывалась в благополучной семье. Имела хорошие отношения со старшей сестрой и матерью. Родственники не сразу заметили, что десятиклассница выбежала из дома. Школьница не отвечала на звонки, поэтому родные начали поиски.

"Мы звонили к подругам. Ходили по всему селу искали", – рассказал одноклассник погибшей девушки.

Учителям и друзьям казалось, что в день трагедии Юля имела хорошее настроение. Поэтому версия правоохранителей, что девушка совершила самоубийство, шокировала односельчан. Незадолго до трагедии она отправила странное СМС подруге, однако та не предоставила ему важное значение и никому ничего не сказала.

десятиклассница Юлия Скриншот видео

"Потерпевшая оставила сообщение, что у нее не сложились отношения с молодым человеком, поэтому дальнейшую жизнь она без него не видит", – сообщил руководитель Попильнянского отделения полиции.

С 25-летним Романом девушка встречалась недолго. Об их отношениях мало кто знал. Парня в селе характеризуют, как хорошего, который зарабатывал деньги ремонтом машин.

В полиции сообщили, что проводят экспертизы. Если версия о самоубийстве подтвердится – дело закроют.

Похороны Юлии из села Сокольча на Житомирщине, которая бросилась под поезд Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске возле железнодорожного моста, где попал под поезд 14-летний школьник, обнаружили мобильный телефон парня.

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