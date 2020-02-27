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Школьников-отличников наградили за успехи просроченным лимонадом. Фото

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Школьников из города Омск и области за успехи в обучении наградили от имени губернатора упаковкой макарон и бутылкой лимонада с истекшим сроком годности.

Об этом изданию "Подъем" рассказала мать одной из отличниц. По ее словам, губернатора не было на мероприятии, однако семьям обещали с ним встречу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Награда для школьников-отличников города Омск

Награда для школьников-отличников города Омск

Telegram канал "Подъем"

"Лимонад я пить уже не стала бы. Награжденных очень много – всем детям-отличникам дали. Точное количество не скажу: там были представлены школы Омска и области", – отметила мать.

Награждение состоялось в рамках мероприятия "Губернаторский дневник", который организовало областное издание "Комсомольская правда". После скандала в СМИ организатор в комментарии "РИА Новости" опроверг причастность губернатора к мероприятию и объяснил, что срок годности лимонада заканчивается только 29 февраля 2020 года.

Лимонад, который подарили школьникам-отличникам

Лимонад, который подарили школьникам-отличникам

Telegram канал "Подъем"

Лимонад, который подарили школьникам-отличникам

Лимонад, который подарили школьникам-отличникам

Telegram канал "Подъем"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в каждой четвертой школьной столовой Украины выявили нарушения по выполнению норм натурального питания.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Омск
Теги
еда Новости России скандал в школе конфликт в школе
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Даже животные своих детёнышей никогда не дают в обиду... Кацaпы! Шо ж вы за существа такие??? Твари!
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