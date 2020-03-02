Министр Анна Новосад сообщила, что для учителей и учеников предусмотрены санкции за нарушение академической добропорядочности.

Как рассказала руководительница МОН в интервью "Українській правді.Життя", в учителей это проявляется во время участия в различных конкурсах или в рамках повышения квалификации, взяточничества, необъективного оценивания и тому подобное.

"Те педагогические работники, в отношении которых будет установлено нарушение академической добропорядочности, например, могут не получать любые виды поощрений, быть лишены педагогического звания и т.д.", – объяснила Новосад.

В учеников нарушение академической добропорядочности проявляется в обмане, списывании, фальсификации, использовании во время контрольных вспомогательных материалов или технических средств и тому подобное.

По словам министра, решение о санкциях принимает педагогический совет. Например, ученику могут порекомендовать пройти итоговое оценивание или государственную итоговую аттестацию повторно. Также могут лишить академической стипендии или призового места на соревнованиях.

"Важно не наказывать, а, прежде всего, объяснять. Поэтому сначала должно быть замечание и разъяснение. Если учитель заметил ученика, который списывает, то ему прежде всего следует сделать замечание и объяснить, почему списывать – вредно", – добавила Новосад.

Анна Новосад PMG.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Новосад сообщила, что массовое увольнение учителей-пенсионеров в связи с принятием Закона "О среднем образовании" не предвидится.

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