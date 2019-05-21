Школьники устроили своим учителям кошмар на кулинарном конкурсе

Полиция штат Огайо проводит расследование в рамках инцидента в одной из местных школ, где учеников обвиняют в добавлении семенной жидкости и мочи в блюда, которые дегустировали их учителя.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что в средней школе Хаяттс в Пауэлле прошел кулинарный конкурс под названием Global Gourmet, во время которого зафиксирован случай, как якобы учителям, выступавшим в качестве судей на мероприятии, ученики подали блинчики со спермой и мочой.

В полиции по фактам преступления начали активное разбирательство.

Адвокат одного из школьников призвал не делать преждевременных выводов, заявив, что подобные заявления об инциденте могли быть шуткой.

"Мы ничего не знаем о наличии спермы и мочи в какой-либо еде, также мне неизвестно, откуда об этом узнали в школе", - говорит он.

Как подчеркнули в полиции, в случае подтверждения изложенной учителями версии, все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.

Ранее в одной из школ вскрылась неприятная информация об ученице.

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