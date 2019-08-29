Школьники – под ударом: в Одессе возникла катастрофическая ситуация из-за новостройки

В тридцати школах Одессы учебный процесс будет организован в две смены из-за нехватки мест. Это связано с введением в эксплуатацию десятков многоэтажек в новых микрорайонах города и недостаточным объемом строительства школ.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, для снятия напряжения необходимо в ближайшее время построить не менее шести школ, пишет Укрінформ.

"Всего сядут за парты 130 тысяч учащихся, что на 6,5 тысячи больше по сравнению с прошлым годом", – отметила Буйневич.

В пригородах Одессы много семей приобрели новое жилье, однако строить школы там не спешат. Кроме того, в городские учебные заведения принято две тысячи детей-переселенцев.

Школам Одессы также не хватает педагогических кадров: не хватает прежде всего учителей физики, химии и физического воспитания.

"Южноукраинский педагогический вуз не дает нам достаточно молодых специалистов, вернее выпускники не идут работать в школы из-за неоправданного снижения статуса учителя", – подчеркнула Буйневич.

школьники факты ICTV

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