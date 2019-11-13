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Школьники будут путешествовать по Украине бесплатно: правительство сделало первый шаг

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В Госбюджете-2020 заложили 500 млн грн на уникальную программу – "мобильность" школьников, которая предусматривает бесплатные путешествия по Украине.

Как сообщил на официальной Facebook-странице премьер-министр Алексей Гончарук, в 2020 году украинские ученики смогут глубже изучать культуру страны за счет государства, пишет OBOZREVATEL.

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"Каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине! Сейчас школьники пользуются лишь отдельными льготами, программа же дает возможность путешествовать совершенно бесплатно", – подчеркнул Гончарук.

Школьники путешествовать по Украине бесплатно

Школьники путешествовать по Украине бесплатно

112 Украина

По его словам, развитие культуры, спорта и туризма – важный элемент для построения сильного и самодостаточного государства. Отмечается, что к программе также привлекут детей с временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники вошли в топ-10 всемирной олимпиады по робототехнике.

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Темы
Интересно школьникам Школа Госбюджет-2020
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
школа путешествия по Украине Кабинет министров Украины
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