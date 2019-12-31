Школьникам вредно давать задания на зимние каникулы: названы причины

Отсутствие домашних заданий во время зимних каникул идет на пользу детям и учителям.
Главной причиной является то, что такие решения показывают неправильный пример баланса между работой и отдыхом. Когда эти две сферы смешиваются – портится все. Дети не могут нормально отдохнуть, постоянно думая о задачах, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Всеосвіта.
На каникулах наконец появляется возможность посмотреть, почитать и поискать то, что интересовало давно, а времени на это все не было. Это дает больше простора для фантазий, идей и креатива. Свободное время стоит тратить на что-то новое – это будет намного лучше, чем сидеть с обычными задачами.
Для большинства школьников чтение связано с изучением литературы, истории, биологии. А вот если у них появится возможность почитать что-то "для себя", без необходимости потом пересказывать прочитанное – тогда чтение может стать удовольствием.
Также следует заметить, что слишком много домашних заданий может снизить его эффективность. А во время зимних каникул его эффективность может снизиться еще больше.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что семейные каникулы влияют на развитие мозга школьников.
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