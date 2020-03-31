Школьникам Украины устроят проверку дистанционного обучения: в МОН рассказали подробности

В.и.о. министра образования Любомира Мандзий сообщила, что по окончанию карантина, ориентировочно в июне, учителя должны проверить, усвоили ли школьники материал дистанционно.

Как сообщила педагог во время прямого эфира Сніданку з 1+1, школьные и дистанционные уроки в Украине существенно отличаются.

"Брак техники, не всегда быстрый интернет – может создавать определенные неудобства для детей и учителей. Поэтому мы рекомендовали после окончания карантина, ориентировочно в июне, посмотреть, как дети освоили материал", – объяснила Мандзий.

Школьникам Украины устроят проверку дистанционного обучения Informatio

По ее словам, обучение в июне поможет понять, как школьники усвоили материал, школьную программу.

"Это не означает, что мы посадим за парты всех школьников и заставим учителей объяснять все по-новому. Но нам нужно время, чтобы понять ситуацию в классе в целом. Если в июне нам не удастся вернуться в школу, это время будет в сентябре", – добавила Мандзий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН назвали точные даты, когда проведут ВНО и вступительную кампанию 2020.

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